Вдова депутата Вороненкова решила променять Украину на США

Москва, 28 января. Оперная певица и вдова убитого в Киеве депутата Государственной думы Дениса Вороненкова Мария Максакова объявила о намерении устроить свою жизнь за океаном.

Максакова недавно приехала в Россию из-за суда по разделу московской квартиры. Визит вдовы Вороненкова сразу привлек внимание общественности.

Певица уточнила, что надолго в российской столице не задержится, как и в Киеве. Оказалось, Максакова решила променять Украину на США, на сценах которых намерена дебютировать. По словам женщины, она уже подписала контракт.

«Я же не чья-то собственность, нормальные люди это понимают, что я свободный человек, перемещаюсь по миру, бываю не только на Украине и в России. <…> Я не футбольный мяч, который гоняют по полю», — цитирует ее «Московский комсомолец».

Максакова и Вороненков бежали на Украину в 2016 году. В отношении депутата было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и фальсификации данных в Едином государственном реестре юридических лиц. В 2017 году его застрелили в Киеве.