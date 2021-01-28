Топ-10 самых продаваемых автомобилей в мире в 2020 году

Мировой автомобильный рынок столкнулся со значительными трудностями в 2020 году. Несмотря на сокращение продаж, рейтинг самых продаваемых авто в мире мало изменился. Самые популярные машины в 2020 году — в материале ФАН.

Toyota Corolla

В 2020 году в мире было продано 1 134 262 авто Toyota Corolla, что на 8% меньше, чем годом ранее. С 1970-х годов Corolla уверенно занимает верхние строчки рейтинга и пользуется огромной популярностью.

Toyota RAV4

Еще один представитель японской марки Toyota — RAV4 — также из года в год держится в топе самых популярных авто. В прошлом году в мире было продано 971 516 авто, что на 1,9% больше показателей 2019 года.

Honda CR-V

Компактный кроссовер Honda CR-V завоевал любовь автомобилистов по всему миру. В прошлом году был реализован 705 651 экземпляр — на 13,2% меньше, чем годом ранее.

Honda Civic

Honda Civic прочно обосновался в топе самых популярных авто в мире. Несмотря на то, что производство Civic уже остановили, этот компактный японец до сих пор пользуется популярностью. В 2020 году было продано 697 945 авто — на 16,3% меньше, чем в 2019 году.

Volkswagen Tiguan

Продажи популярного немецкого кроссовера Volkswagen Tiguan в 2020 году упали на 18,8%, что не помешало авто занять пятую строчку в рейтинге самых продаваемых машин в мире. В прошлом году немецкий производитель реализовал 607 121 машину данного типа.

Toyota Camry

Toyota Camry стабильно пользуется высоким спросом по всему миру. В 2020 году продажи авто упали на 13,2% — до 592 648 штук.

Nissan Sylphy (Almera)

Компактный автомобиль японского производителя Nissan занял седьмую строчку в рейтинге самых продаваемых машин в мире. В прошлом году было продано 544 376 экземпляров Nissan Sylphy (Almera), что выше показателей 2019 года на 14,4%.

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf долгое время был самой популярной моделью немецкого производителя. В 2020 году его продажи сократились на 28,6%, что не помешало Golf попасть в рейтинг самых продаваемых авто. За год было реализовано 492 262 машины по всему миру.

Volkswagen Lavida

Малолитражный семейный Volkswagen Lavida прежде всего предназначен для китайского рынка. В прошлом году продажи Lavida упали на 13% — до 463 804 штук.

Hyundai Tucson

Компактный кроссовер Tucson — единственный представитель корейской компании Hyundai в рейтинге самых продаваемых авто в мире. В 2020 году было продано 462 110 машин данной модели, что на 14,6% меньше предыдущего года.