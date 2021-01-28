Таролог рассказала о судьбе Волочковой после расставания балерины с возлюбленным

Балерине Анастасии Волочковой 20 января исполнилось 45 лет. Как стало известно, в день рождения артистка рассталась со своим тайным возлюбленным. Почему это случилось, корреспонденту ФАН рассказала маг, психолог-таролог Элена Гамаюн.

По мнению эксперта, в жизни балерины с наступлением 45-летия настал особый период. Нет ничего удивительного, что женщина приняла столь кардинальное решение относительно своей личной жизни. В этом возрасте у артистки включается 18 аркан, который имеет название «Луна — Магия».

По словам Элены, у людей, которые занимаются духовной практикой, посещают церкви, аркан включается «в плюс». Это значит, что в жизни человека случаются приятные события, сюрпризы, положительные изменения.

«Такой человек даже может менять пространство под себя: что загадал, то и получил», — объясняет таролог.

Однако, отмечает Гамаюн, у этого аркана есть и обратная сторона: реализуются страхи, опасения и тревоги.

«Аркан притягивает абсолютно все, о чем думает человек, ели он сильно об этом думает. Вероятно, психоэмоциональное состояние Анастасии Волочковой было не очень хорошим к моменту наступления 18 аркана и ее дня рождения, поэтому произошел разрыв с партнером», — говорит специалист.

По мнению таролога, действие 18-го аркана в жизни артистки продлится 2,5 года. И если балерина будет просить у высших сил хорошего мужа, то это желание исполнится.

«Это произойдет, если она будет обращаться по особым практикам к высшим силам или к специалистам: экстрасенсам, психологам и другим экспертам. 18 аркан не дает желаемого тем, кто ничего не делает для этого. Нужно приложить большие духовные усилия», — объяснят Элена Гамаюн.

Как известно, в жизни артистки неудачи на любовном фронте цикличны. Чтобы изменить ситуацию, по мнению таролога, артистке нужно разобраться в себе.

«Поскольку подобные ситуации в ее жизни повторяются, нужно пересмотреть, почему это происходит. На это могут влиять страхи, блоки, порча, наведения. Артисты часто от этого страдают, потому что они заметны, им завидуют», — отмечает специалист.

Кроме того, по словам таролога, человека может окружать скопление негатива, что вызывает некоторые проблемы. Поэтому и говорят, что счастье любит тишину. Эксперт советует не демонстрировать свои отношения на публику.

«Она, конечно, в этом плане молодец — максимум сфотографировала две руки, вместе сложенные, и две ноги. Это на самом деле влияет на ее карму», — отмечает таролог.

По истечению 18-го аркана артистка вступит в 13-й. По словам Элены, в 50 лет артистку ждет интенсивная трансформация — ей придется кардинально изменить свою жизнь.

А что касается любви, то в карме Анастасии Волочковой стоят цифры 15, девять, шесть.

«15-й аркан означает искушение, деньги, секс. Наверное, здесь и так все понятно. Человека с такими цифрами на 15-м аркане однозначно должны окружать очень богатые мужчины, однозначно она должна получать подарки и ее должны высоко ценить. Собственно, это и сейчас происходит», — отмечает Гамаюн.

Также в судьбе королевы шпагата, по мнению специалиста, останется и ее внутренне сопротивление, которое обосновано девятым и шестым арканами. Артистка стремится к внутреннему уединению, но в то же время мечтает о партнерстве.

«Ей все время хочется то быть одной, то быть в отношениях. Ее избранник должен понять, что она — самодостаточная личность, она не будет подстраиваться под кого-то. Анастасии нужно время, чтобы побыть одной и заниматься своими делами, она не позволит управлять собой. Только с таким мужчиной, который поймет это, она будет счастлива в отношениях», — подытожила психолог-таролог.

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