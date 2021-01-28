Политолог раскритиковал сахалинского депутата, записавшего в TikTok нецензурный ролик

28 января стало известно, что депутат Собрания Томаринского городского округа Сахалина Сергей Булатов может быть исключен из партии за нецензурный ролик в популярной социальной сети TikTok.

Политик ехал в машине и пел песню, содержащую матерную лексику, а затем выгрузил ролик на популярную молодежную интернет-площадку. Ситуацию усугубило то, что в салоне автомобиля находились дети, это особенно возмутило пользователей TikTok. Удаление ролика не помогло депутату, так как партия уже поставила вопрос о его исключении.

Действительно ли за нецензурный ролик депутата от КПРФ Сергея Булатова выгонят из партии, сможет ли он выйти из скандала без ущерба имиджу, стоит ли вообще политикам пользоваться TikTok, ФАН выяснил у известного политолога, политтехнолога, директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова.

Специалист прокомментировал поведение сахалинского депутата, назвав его недопустимым. Дмитрий Солонников считает, что партия должна разделить с политиком ответственность за видео с матами при детях и исключить его из фракции.

«Не надо петь нецензурные песни, в присутствии детей тем более. Дома можно материться, но публично — это статья уголовного кодекса. Вести себя хорошо надо, законы не нарушать, тем более при детях. Вполне возможно, что его действительно исключат из партии, если она адекватная, конечно. Это даже нужно сделать. Но вопрос, кого вы принимаете тогда в партию? Человек не просто оступился и не так что-то сделал. Он посчитал, что так вести себя нормально. Кого они взяли-то?» — возмутился политтехнолог.

Дмитрий Солонников заявил, что после такого поведения имидж Сергею Булатову восстановить будет сложно, да и незачем. Собеседник ФАН подчеркнул, что депутата, который «строит из себя идиота», поддержат только те, кто с ним себя отождествляет. Поэтому вполне справедливо возмущение общественности после публикации ролика, отметил политолог.

«Имидж уже не надо ему пытаться восстанавливать. У человека был выбор: либо вести себя нормально, либо строить из себя идиота. Хочет строить идиота — пожалуйста. Дальше вопрос к избирателям. Если они считают, что человек с таким поведением достоин их представлять, значит, они себя с ним ассоциируют, значит, они сами такие», — поделился мнением эксперт.

Директор Института современного государственного развития рассказал, что политикам можно общаться с молодежью на их же площадках, но «делать это с умом» и не пытаться с помощью TikTok добиться дешевой популярности.