Автоэксперт: В автосалон лучше идти с юристом, чтобы избежать обмана и хитростей

Самый лучший способ избежать необоснованных затрат в автосалоне при покупке авто — прийти вместе со своим знакомым юристом. Об этом в беседе с ФАН рассказал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Собеседник рассказал об излюбленных уловках автодилеров для выуживания денег из наших карманов.

«В каждом автосалоне свои уловки, но самая частая — навязывание дополнительных услуг, которые позволяют больше заработать на клиенте. Продавцы много говорят о скидках, но, когда покупатели начинают сравнивать итоговые расходы с обещанными, оказывается, что затраты оказались даже выше», — сообщил автоэксперт.

Валерий Солдунов поведал о главных ловушках, которые могут поджидать человека, решившего приобрести машину.

«Типичная проблема — навязывание определенных условий. Это такой пакет услуг. Например, обещают дать скидку, только если вы застрахуетесь строго в определенной фирме. В этом случае скажите, что готовы, но сами выберете компанию. Бывает, что предлагают застраховать еще и здоровье, а по закону вы, между прочим, вовсе не должны этого делать. Еще часто предлагают взять кредит в конкретном банке. Помните: у каждого покупателя должен быть выбор, и он по закону обеспечен», — напомнил собеседник.

В завершение председатель Всероссийского общества автомобилистов подсказал, как можно избежать неприятных неожиданностей.

«Несмотря на то, что все мы люди занятые, и не хочется тратить много времени при покупке машины, все же необходимо взять договор и очень внимательно прочитать мелкий текст. Лучше всего пригласить своего знакомого юриста для ознакомления со всеми документами. В этом случае можно начинать безопасный диалог с автосалоном. Я знаю случаи, когда, придерживаясь такой тактики, люди покупали автомобиль с реальной скидкой», — подытожил Валерий Солдунов.

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