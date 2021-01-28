Пинавшую пассажирку в Красноярске кондуктора пока не будут увольнять

Красноярск, 28 января. Руководство красноярского предприятия начало проверку в отношении своего оскандалившегося кондуктора. Женщина попала на видео, когда ногами выгоняла пассажирку.

В соцсетях уже бурно обсуждают инцидент в одном из автобусов в Красноярске. Пассажирка попыталась несколько раз зайти в салон без маски. Кондуктор не позволяла ей это сделать, она ногами отпихивала пожилую женщину, сообщал ФАН.

Городская администрация и полиция проводят проверку по факту скандального инцидента. Пострадавшая от ног кондуктора женщина пока ни в какие госорганы не обращалась.

Представитель работодателя подчеркнул, что кондуктор непозволительно себя повела. В отношении нее началась проверка. Пока нет речи об увольнении, однако к дисциплинарной ответственности ее точно привлекут, заверили в компании.