Кинокритик оценил идею HBO Max сделать сериал по мотивам «Игры престолов»

Стриминговый сервис HBO Max разрабатывает проект анимационного сериала по мотивам «Игры престолов». Ранее голливудские инсайдеры заявили о работе американцев над вторым приквелом популярного фэнтези-сериала.

В эксклюзивном интервью ФАН известный кинокритик Андрей Дементьев объяснил, почему идея HBO Max может стать провальной, как российские зрители отреагируют на сериал по мотивам «Игры престолов», а также рассказал, какие картины сейчас выбирают сериаломаны вместо надоевшего им фэнтези.

Собеседник Федерального агентства новостей заявил, что проектов, подобных «Игре престолов», становится слишком много. Он отметил, что даже фанаты этого сериала могут устать от постоянных продолжений и дополнений к основным сезонам.

«У сериала есть своя целевая аудитория, безусловно. Раз он получил такую колоссальную известность, и многие другие сериалы стали делать в подобном стиле и направлении, я думаю, некоторое время по инерции такая тенденция продолжится. Сейчас делается приквел «Игры престолов», то есть сериал о том, что было до начала. Наверняка еще будут попытки уйти за финал. Не может такое успешное мероприятие остаться без продолжения. Но не на всю аудиторию это воздействует. А у тех, на кого воздействует, конечно, появится усталость. Ну, сколько можно уже одного и того же?» — вопрошает Андрей Дементьев.

Собеседник ФАН назвал «Игру престолов» и подобные сериалы «залипухой», которую создатели продолжают упорно развивать и выводить в массы.

«Все эти драконы, древние якобы фэнтезийные костюмы, все эти сцены якобы открытого секса, хотя никакого секса там настоящего нет, — все это мне представляется очень ловко сделанной фальшивкой, благодаря чему много людей на это и купилось. Создатели прекрасно представляют, для кого они это делают, и будут продолжать эту залипуху и дальше», — поделился мнением критик.

Андрей Дементьев рассказал, что выбирают сериаломаны в качестве альтернативы длинным приключенческим картинам в 2021 году. По его словам, востребованы стали мини-сериалы в жанре триллера или детектива.

«Сейчас очень востребованы триллерообразные, детективные мини-сериалы с напряженным сюжетом, серий по восемь или по четыре. Они наибольшей популярностью пользуются. Костюмные тоже, например, начала или середины XX века, XIX века. Например, сериал «Дикинсон» или «Ход королевы» — великолепный сериал про талантливую шахматистку. Я думаю, что классическим рецептом будет детектив-триллер в костюмах про более-менее отдаленную от нас эпоху», — резюмировал кинокритик.

Ранее ФАН сделал подборку сериалов, продолжение которых с нетерпением ждут россияне в 2021 году.