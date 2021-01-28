Спасший ребенка в самолете врач из Кемерова столкнулся с критикой в свой адрес

Кемерово, 28 января. Анестезиолог-реаниматолог Василий Жданов из Кемерова столкнулся с волной критики в свой адрес после того, как спас шестилетнюю девочку, которой стало плохо в салоне самолета.

Ребенок почувствовал недомогание при перелете из Кубы в Москву. Девочка пожаловалась родителям на сильную боль в ноге. Ей дали обезболивающее. Через час у ребенка развилась клиника анафилактического шока. На помощь девочке пришел кемеровский медик, который ввел адреналин внутривенно.

Многие посчитали, что Василий Жданов действовал неправильно. Пользователей соцсетей волнует, почему медик ввел девочке адреналин внутривенно, а не внутримышечно. Некоторые и вовсе считают, что «все это он устроил ради хайпа», пишет «Сибдепо». Вводить адреналин внутривенно могут только те специалисты, у которых есть соответствующий опыт, рассказал Василий Жданов. У анестезиолога он имеется.

Россиянам ранее рассказали, почему больным коронавирусом ставят уколы в живот. Таким способом пациентам вводят препарат, корректирующий свертываемость крови. Его назначают только после тщательного медицинского обследования. В качестве средства профилактики такое средство нельзя использовать.