Москва, 28 января. Намерения Киева запугать российские авиакомпании и организовать воздушную блокаду Крыма провалятся, заявил депутат Государственной думы РФ от полуострова Михаил Шеремет.

Ранее Интерпол получил требование от украинской прокуратуры объявить в международный розыск самолеты, которые летали в Крым. Они якобы нарушали правила международных полетов.

Единственная цель Киева — воздушная блокада региона, сказала Шеремет. Украинские власти планируют закрыть границы и не впускать на полуостров людей, особенно иностранцев. Депутат уверен: попытки Киева обречены. Аэропорт Симферополя каждый год принимает все больше и больше рейсов.

Федеральное агентство новостей ранее информировало, что эксперт в области развития потребительского рынка Светлана Немирович прокомментировала завышенные цены на продукты в Крыму. Туристы сравнивают стоимость товаров в регионе со столичными.