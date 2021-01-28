Департамент транспорта Красноярска накажет кондуктора за потасовку в автобусе

, 28 января. Заместитель руководителя департамента транспорта администрации Красноярска Игорь Манченко заявил, что конфликт в автобусе спровоцировала пассажирка.

Также Манченко назвал подобную ситуацию «недопустимой».

«Судя по видео, предоставленному перевозчиком, конфликт был спровоцирован пассажиркой, которая отказалась надевать маску. К сожалению, кондуктор поддалась на явные провокации пассажирки и применила физическую силу. За это ее привлекут к ответственности», — цитирует работника департамента ФАН.

В Сети появилось видео, на котором кондуктор пинками выгоняет из автобуса пожилую женщину без защитной маски на лице. Пенсионерка несколько раз пыталась зайти в общественный транспорт, но кондуктор грубо вытолкнула ее.