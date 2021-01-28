Пассажирка спровоцировала конфликт с кондуктором в Красноярске

Красноярск, 28 января. Кондуктор красноярского автобуса вынуждена была выгнать из салона агрессивную пассажирку из-за того, что она разжигала конфликт.

Пассажирка, которую кондуктору в одном из красноярских автобусов пришлось выгонять из салона пинками за то, что она не надела маску, сама спровоцировала возникший конфликт. Произошедшее записали на видео очевидцы.

На кадрах можно рассмотреть как женщина грубит, отказывается взять маску у других пассажиров и всячески разжигает конфликт, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. После случившегося городской департамент транспорта проводит проверку.