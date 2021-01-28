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Уроженца Чечни скрутили под Псковом за нападение на бойцов ОМОН

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Уроженца Чечни скрутили под Псковом за нападение на бойцов ОМОН

Псков, 28 января. Мужчина из Республики Чечня во время незаконных митингов в Москве устроил драку с правоохранителями. Злоумышленника задержали, ему грозит уголовное наказание.

Сайда-Мухаммада Джумаева удалось поймать в Псковской области, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов просил выйти на связь мужчину, затеявшего потасовку с сотрудниками ОМОН на несанкционированной акции в центре столицы, которая прошла 23 января.

Организаторами несогласованных акций протестов выступили соратники арестованного блогера Алексея Навального. Участники провокаций не только проявляли агрессию, но и нападали на силовиков. Так, на Страстном бульваре был избит боец ОМОН. Злоумышленника вскоре задержали, он признал свою вину.

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