Власти и правоохранители ищут избитую кондуктором жительницу Красноярска

Красноярск, 28 января. Администрация Красноярска и полиция ведут поиски пожилой горожанки. Поводом стало видео, на котором снято, как женщину «выпинывала» из салона кондуктор автобуса.

По факту скандального инцидента началась проверка. Власти и правоохранители намерены серьезно разобраться в данном инциденте. Однако пожилая женщина никуда не обращалась после конфликта. Чиновники и силовики просят общественность помочь с розыском пострадавшей, выяснила редакция ФАН.

Пенсионерка хотела попасть в общественный транспорт без защитной маски. Кондуктор с помощью ног начала выгонять пассажирку. Вопиющим стал момент, когда пенсионерку ногой столкнули со ступеней. Поводом для конфликта стал отказ пассажирки надеть маску.