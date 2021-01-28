Депутата Госдумы от КПРФ могут исключить за ролики в TikTok

Москва, 28 января. Депутат Собрания Томаринского городского округа Сахалина Сергей Булатов может быть исключен из партии за нецензурный ролик в популярной социальной сети TikTok.

Булатов ехал за рулем своей машины и пел песню, в которой было много мата. Свидетелями таланта депутата стали дети, которые находились на заднем сиденье в момент съемки. Свое короткое видео он выложил в соцсеть и получил массу негативных комментариев. Это не понравилось местному Центру управления регионом.

Ведомство попросило полицию и прокуратуру провести проверку. В ЦУР подчеркнули, что пользователей в TikTok разозлило такое поведение депутата от партии КПРФ. Они считают это недопустимым для народного избранника. Позднее Булатов удалил свое видео.

Социальная сеть TikTok пользуется большой популярностью у россиян. Ранее там зарегистрировался телеведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов, чтобы давать сооветы.