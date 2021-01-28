Генсек ООН оценил политику России и США по ядерному разоружению

Нью-Йорк, 28 января. Москва и Вашингтон должны продолжить политику по ядерному разоружению после продления СНВ-3. Об этом заявил генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш.

По словам политика, продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений было крайне важным шагом. Однако сейчас нужно наверстать упущенные моменты и двигаться в направлении ядерного разоружения, добавил генсек.

Антониу Гутерреш подчеркнул, странам необходимо придерживаться основной цели, чтобы ядерных государств не осталось. Также следует пойти по пути эффективного контроля над вооружениями, заключил политик.

Федеральное агентство новостей сообщало, что израильский эксперт Яков Кедми объяснил, почему США согласились продлить СНВ-3 на условиях России.