Вражда дороже денег — транзиту в Балтии приходит конец, говорят эксперты

Грузооборот, транзит российских грузов через железную дорогу и порты республик Балтии уже невозможно восполнить. За 2020 год он уменьшился для этих стран катастрофически, и Россия продолжает переводить свои грузы в свои же порты, развивая Усть-Лугу, Высоцкий и Приморск в Ленинградской области, а также порт в Калининграде. В единственном незамерзающем порту Прибалтики в латвийском Вентспилсе грузопоток упал на 37,9%, на 10–15% — в портах Эстонии, литовская Клайпеда пока выживает за счет Белоруссии. Но Минск также собирается переводить свои грузы в порты РФ. А железную дорогу в Латвии, как рассказали ФАН эксперты, видимо, могут за ненадобностью через несколько лет и разобрать. Подробности — в материале корреспондента ФАН из Риги.

Как политика убивает экономику

Для жителей России все это не должно быть поводом для радости или злорадства, отмечает депутат Рижской думы, сопредседатель «Русского союза Латвии» Мирослав Митрофанов. Конечно, определенные экономические выгоды от перевалки грузов на своей территории Россия, несомненно, будет иметь.

Но не надо забывать, что развитие портов в Ленинградской области увеличивает так называемое транзитное плечо. Кроме того, в морозные зимы Финский залив может замерзать, а для того чтобы обеспечивать возрастающие потребности Европы в угле в связи с холодами, его могут опять перенаправлять в порты Балтии.

«Так что экономически России было бы выгодно балансировать между двумя путями транзита, развивая собственные и имея в запасе прежние, — указывает собеседник. — Однако политика делает свое дело. Стратегическое решение об обрыве всех видов отношений с Россией было принято балтийскими правящими элитами еще в начале 1990-х — сразу после восстановления независимости. Поэтому соображения об экономической выгоде имеют мало веса».

А те бизнесмены, которые хотели развития отношений с Россией, особенно в Латвии, были маргинализированы и отодвинуты от принятия решений на национальном уровне. Самый яркий представитель — президент Латвийской ассоциации транзитного бизнеса, председатель правления Вентспилсского свободного порта и мэр Вентспилса еще с советских времен Айварс Лембергс — буквально обложен со всех сторон и из судов не вылезает.

Более того, в 2019 году против него подключили и США. Управление по контролю за иностранными активами госказны США наложило на латвийского миллионера, его счета и руководимые им предприятия санкции. Сняты они были лишь когда он отказался от всех постов в пользу ЛР. Чем не госрейдерство с привлечением «старшего брата»?

Россия перетопчется, надеялись прибалты

«Процесс разрушения связей с Россией зашел очень далеко, — замечает эксперт. — Первой пала промышленность. Хотя некоторые предприятия при наличии политической воли можно было сохранить, что показала практика Чешской Республики, где примерно 70% предприятий, работавших при социализме, продолжили свою деятельность и в новые времена».

Уничтожение промышленности в той же Латвии имело две цели: уменьшение всяческой зависимости от России и способ заставить уехать отсюда русскоязычное население, подчеркивает Мирослав Митрофанов. Второе отчасти удалось. Затем постепенно были оборваны культурные связи, в частности выдавливание из Юрмалы проводимых здесь фестивалей «Новая волна», «Музыкальный КиВиН» и «Юрмалина».

«Далее начался этап по избавлению от инвесторов в недвижимость, поначалу получавших за 150 тысяч евро вид на жительство в Латвии и, соответственно, свободу передвижения по Европе, — продолжает собеседник. — Но потом их подло кинули, заставив платить ежегодные взносы за продление этого вида на жительство (по 5 тысяч евро за члена семьи. — Прим. ФАН), и резко была поднята планка самих инвестиций (до 250 тысяч евро! — Прим. ФАН)».

Отмечу, замануха сработала. Ко всему прочему, в Латвии еще и законодательно позволили ряду спецслужб лишать этого самого вида на жительство любого иностранного инвестора (а большинство составляли и составляют россияне) без объяснения причин.

«Если говорить о будущем транзита в Латвии, то переломным был не 2020 год, а 1998-й, когда на предложение продать часть инфраструктуры российским нефтегазовым компаниям им было отказано даже не государственными структурами, а местными олигархами, которые посчитали, что Россия перетопчется — нечего с ней делиться, — напоминает собеседник. — Но Москва показала, что игнорировать ее интересы нельзя: если уж партнерство, то партнерство во всем. Надеяться на то, что взятки в России, как в начале 1990-х, все решат, было большим самообманом латвийских предпринимателей. Поэтому первым опустел нефтепровод на Вентспилс».

Справка ФАН: Из того же Вентспилса уходят не только российские инвесторы и грузы. На торги 2 февраля 2021 года свой терминал по перевалке зерновых в Вентспилсском порту выставляет казахстанская компания AIC-INVEST за 4 млрд тенге (примерно 7,9 млн евро).

Новый шелковый путь также минует Прибалтику. Контейнерные перевозки по маршруту Китай — Россия — ЕС за 9 месяцев даже ковидного 2020 года на 10,34% превзошли показатели 2019 года.

«Никакие слезливые письма уже не помогут»

«Геополитика — это очень медленно идущее судно, но если оно разгонится, то его потом невозможно будет быстро развернуть, — акцентирует внимание политик. — Например, если даже сейчас вдруг волшебным образом балтийские руководители поменяют отношение к России и протянут руку дружбы, то на переориентацию всех транзитных потоков уйдет лет 30. Поэтому никаких иллюзий в этом вопросе не может быть. И никакие слезливые письма (намек на послание в ноябре 2020 года латвийских стивидоров в Москву о поддержке грузопотока, которое завернуло посольство ЛР в России из-за «умоляющего тона»; затем — второе письмо уже Минсообщения ЛР в адрес Минтранса РФ о том же, но отредактированное. — Прим. ФАН) не помогут. Тем более что это не уровень. Если власти Латвии хотели какого-то результата, то Ринкевичу (Эдгар Ринкевич, глава МИД ЛР. — Прим. ФАН) нужно было засунуть свое высокомерие куда поглубже, отправляться в Москву и не вылезать оттуда, пока не договорился».

Только Ринкевичу, как и любым другим чиновникам Латвии, этого не нужно. Их высокие зарплаты от этого не зависят, обращает внимание собеседник ФАН. Никакого осознания трагедии у латвийских властей нет. Эта тема в латышских СМИ даже не обсуждается. Им глубоко наплевать на судьбу портовиков, железнодорожников и дальнобойщиков.

«Причина проста: в Латвии ждут европейских денег на выход из кризиса, которые в 2022 году будет раздавать Брюссель, — отмечает Мирослав Митрофанов. — Как было в США в 2010 году, когда для выхода из кризиса все завалили необеспеченными деньгами. В Европе заложниками своих будущих долгов сделают следующие поколения».

Поэтому, уверен эксперт, на этом фоне потеря транзита никакого скорого педагогического эффекта на латышскую элиту не произведет.

«Что же касается межчеловеческих отношений с восточным соседом, то, конечно, русофобия присутствует, — признается латвийский политик. — Правда, она не занимает большого места в жизни обычных людей. А вот в СМИ периодически встречается. Хотя из-за пандемии и коронакризиса не столь актуальна, как было в том же 2014 году на фоне украинских событий. Однако урок о последствиях вражды с Россией так и не выучен. Осознания никакого нет и никакого разворота в ближайшее время в сторону России не предвидится ни в общественном мнении, ни на уровне политической элиты».

Как только снимут ограничения, вызванные пандемией, потерявшие работу в Латвии рванут на Запад. Волна миграции не будет такой большой, как прежде (в силу сокращения человеческих ресурсов в республике и проблем с трудоустройством в самой Европе), но она будет, прогнозирует собеседник.

Зарабатывать у русофобов больше не получится: лавочка закрывается

Сложившуюся ситуацию с транзитом на ближайшие пять лет необходимо рассматривать и с учетом нынешней пандемии, которая остановила мировую экономику и логистику не только между государствами, но и между континентами, считает латвийский политолог-экономист Эйнарс Граудиньш.

Тем более что пока вирусологи вряд ли могут утверждать точно, приобретет ли человечество коллективный иммунитет, когда это произойдет и на какое время после вакцинации, добавляет собеседник.

«Во всей Прибалтике с учетом внешней политики балтийских государств и долговременных проблем с местным русскоязычным населением какого-то продолжения или ответвления шелкового пути, на что надеялись местные бизнесмены, никогда не будет, — отмечает эксперт. — Грузами из Китая не удастся заменить российский транзит. А события в Белоруссии и тот факт, что в Литве находится один из антилукашенковских штабов, приведут уже в ближайшие годы к полному свертыванию белорусского грузопотока через Балтию и переводу его в российские порты».

Справка ФАН: Несмотря на то, что с 2011 года в логистику Латвии вложили почти полмиллиарда евро из ЕС, намечая увеличить объемы перевалки к 2020 году вдвое, только в первом полугодии 2020 года грузооборот в портах уменьшился на треть, а транзит — наполовину.

Клайпедский порт в Литве еще до пандемии потерял почти 17% грузов. В Эстонии же порты в 2019 году перегрузили 37,6 млн тонн, а с января по август 2020-го — всего лишь 24,5 млн тонн с тенденцией еще большего уменьшения. Поэтому еще в феврале 2020 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров приостановил деятельность торгпредств в Риге, Вильнюсе и Таллине.

Ни Белоруссия, ни Россия не будут отправлять грузы через порты тех стран, которые проповедуют абсолютную русофобию, давая возможность местной политэлите еще и зарабатывать при этом на российско-белорусском транзите, подчеркивает Граудиньш.

Поэтому логично, что в России развиваются именно экспортные порты, через которые будет переваливаться и российский уголь, который составлял весомую часть всего грузопотока для латвийской железной дороги и Рижского морского торгового порта, указывает собеседник.

«Вопрос №1 для балтийских портов и белорусские минеральные удобрения. Говоря по-простому, эта лавочка тоже закрывается», — замечает экономист.

Справка ФАН: В коронакризисный 2020 год порты в Ленинградской и Калининградской областях перевалили 200,5 млн тонн грузов, в то время как все порты Балтии даже за весь 2019 спокойный год — всего лишь 145,9 млн тонн.

«Думаю, и железнодорожная ветка Рига — Москва через несколько лет будет разобрана, потому что возить будет нечего, в том числе не будет и пассажирского потока, — прогнозирует Эйнарс Граудиньш. — Это сегодня кажется из области фантастики. Но я уверен, мы это еще увидим в ближайшие годы».

Вернувшиеся эмигранты мнят себя победителями во Второй мировой и холодной войнах

Довольно серьезное влияние на происходящее, в частности в Латвии и ее внешнем контуре, имеют политики из рядов латышской эмиграции, родители которых покинули страну в 1944–1945 гг. вместе с отступавшими войсками вермахта, замечает эксперт.

«И вот они вернулись, получили назад свое имущество с помощью денационализации, устроились на руководящие посты и видят себя победителями не только во Второй мировой войне, но и в холодной, — объясняет политолог. — Поэтому при них не будет не то что каких-то пророссийских шагов, но даже нормального соседского сосуществования».

Так что переориентация транзита Россией на свои порты и предоставление возможности дополнительного заработка своему бизнесу — лишь вопрос времени. И этому не помешают ни холодные зимы, ни замерзающий Финский залив, уверен собеседник.

«С учетом высокого уровня развития российского арктического флота в последнее десятилетие (не надо забывать и о черноморских, дальневосточных портах РФ и ее географического положения), для России нет нерешаемых проблем, — подчеркивает Эйнарс Граудиньш. — У нас, латышей, просто еще силен стереотип, что Петр I прорубил окно в Европу именно через Латвию, и без нас никак и никуда. Но как показывает опыт последних лет, мы из-за этих клише постоянно проигрываем».

Так, в последние годы Россия вышла на первые места в мире по экспорту зерновых культур, напоминает эксперт.

«Сколько из этого объема зерновых переваливается через прибалтийские порты? — задает риторический вопрос экономист. — То-то и оно. Так что мы не являемся сегодня владельцами чего-то исключительного, и нынешнее времена нельзя сравнивать с началом 1990-х, когда Вентспилс гордо именовался единственным незамерзающим портом в Прибалтике. И, как полагали в Латвии, без нефтяной трубы на Вентспилс Россия тоже никак обойтись не сможет…»

Время все расставило по своим местам. Хорошо бы избавиться от этих иллюзий и умерить свою спесь, замечает эксперт.

«То количество населения, которое потеряет работу после окончательного свертывания российского транзита, рванет в старые страны Евросоюза, как это было с разрушением промышленности Латвии, — предрекает Эйнарс Граудиньш. — Наших политиков это мало волнует. Они находятся в политическом зените. Посмотрите, какие финансовые средства Латвии предоставляет Евросоюз по программе противодействия пандемии. Это — миллиардные суммы! Но они же оседают в чьих-то карманах, поверьте. И вряд ли это количество денег сопоставимо с прибылью от российского и белорусского транзитаов».

О том, что лафа рано или поздно закончится, а Латвия может остаться у разбитого корыта, вряд ли кто из высокопоставленных политиков сегодня задумывается.