Топ-5 случаев агрессии в общественном транспорте за отказ надеть маску

Почти год все вынуждены носить маски из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Безусловно, остаются люди, которые считают, что эта мера никак не защищает от заражения, и продолжают игнорировать данную необходимость.

Вчера, 27 января, в Красноярске из автобуса кондуктор вытолкнула пинками женщину без маски. Это далеко не первый случай того, как агрессивно может отреагировать народ на отказ надеть средства индивидуальной защиты.

ФАН собрал топ случаев, когда людей калечили за отказ находиться в маске в общественных местах.

Наш список открывает случай в Свердловской области, где водитель автобуса избил пассажира, который находился в транспорте в маске, но вот нос она не прикрывала.

Инцидент произошел в ноябре 2020 года. Женщина-кондуктор попросила мужчину надеть средство индивидуальной защиты на нос, но пассажир отказался, сославшись на травму носа из-за которой ему трудно дышать. После чего добавил, что маска на его лице находится там же, где и у водителя. Тот услышав обвинения в свой адрес и вышел из кабины на разборку, выкинув рюкзак пассажира на улицу. Мужчина вышел из автобуса, чтобы его поднять, и тут же получил от водителя ногой в нос.

Следующий конфликт на почве маски произошел в Великом Новгороде в октябре 2020 года.

36-летний мужчина наотрез отказывался надевать маску по просьбе кондуктора. В ссору вмешался другой пассажир автобуса, который попросил выйти из транспорта. Правонарушитель, не выдержав наглого замечания другого пассажира, несколько раз ударил его по лицу. Агрессия мужчины зашкалила настолько, что он выстрелил в ногу обидчика из травматического пистолета.

Стражи порядка, которые прибыли на место происшествия, составили уголовное дело по статье хулиганство.

Без побоев обошлись в Перми: два пассажира — мужчина и женщина — проигнорировали меру предосторожности в условиях пандемии коронавируса.

Водитель автобуса отказался продолжать движение и остановил автобус, пока пассажиры не наденут маски. Молодой человек снял инцидент на видео, в котором четко видно, что все пассажиры вышли из автобуса, а двое правонарушителей остались. Также показано, как двое мило улыбаются и игнорируют просьбы надеть средство индивидуальной защиты. В итоге отправки автобуса они так и не дождались.

В Екатеринбурге 8 ноября 2020 года произошла похожая ситуация: трамвай отказался продолжать движение, но пассажиры не стали это терпеть и силой вытолкнули из транспорта женщину, из-за которой остановилось движение.

«Завтра скажут, наденьте, пожалуйста, памперсы. Вы наденете их?» — отвечала на просьбы женщина.

Перепалка кондуктора с женщиной продолжалась довольно долго, после чего водитель принял решение остановить транспорт. Другие пассажиры, не согласившись выходить и идти пешком, вытолкнули женщину без маски с такой силой, что ее личные вещи разлетелись по сторонам.

В Петропавловске-Камчатском досталось, наоборот, водителю, который сделал замечание пассажиру без маски.

На кадрах, которые выложили с места событий, можно увидеть, как мужчина заходит в транспорт без маски. Водитель автобуса просит ее надеть, на что следует отказ. После того, как пассажир получил обратно деньги за проезд, несколько раз ударил водителя в лицо. Позже стало известно, что у водителя диагностировали сотрясение головного мозга.