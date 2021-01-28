ФСБ раскрыла детали трибунала над убивавшими украинцев нацистами в годы ВОВ

Москва, 28 января. Архивные документы, раскрывающие детали трибунала над гитлеровскими преступниками в годы Великой Отечественной войны, были опубликованы ФСБ России.

Трибунал был проведен Киевским военным округом над нацистами, устроившими геноцид украинского народа, ровно 75 лет назад. Гитлеровских захватчиков, зверствовавших в разных областях Украины, судили с 17 по 28 января 1946 года в окружном Доме офицеров. На процессе, получившем название «Киевский Нюрнберг», присутствовали работники СМИ, освещавшие ход трибунала.

Суд проходил над 15 нацистами, среди которых были как руководители, так и исполнители кошмарных и бесчеловечных приказов. К примеру, одним из подсудимых был группенфюрер СС Пауль Шеер, командовавший охранной полицией и жандармерией на территории Киевской и Полтавской областей. Также на скамью подсудимых попал группенфюрер СС Карл Буркхард — военный комендант Киева. Гитлеровцы признались на трибунале, что хотели уничтожить как можно больше советских граждан на оккупированных территориях, чтобы в будущем немцам было легче их колонизировать. За зверские преступления против мирного населения большая часть нацистов была казнена, лишь несколько из них получили от 15 до 20 лет каторжных работ.

Ранее в Москве вспомнили жертв Холокоста, устроенного гитлеровскими захватчиками, почтив память погибших, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.