Является ли Россия социальным государством, обсудят в медиацентре «Патриот»

В четверг, 28 января, в 14:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «Россия как социальное государство. Будут ли расти пенсии, пособия и льготы».

С 1 февраля 2021 года в России пройдет плановое повышение федеральных пособий. Кроме того, решается проблема индексации пенсий работающим пенсионерам. Эксперты отмечают, что в этом году социальным вопросам будет уделено максимальное внимание со стороны депутатов и правительства.

В рамках эфира мы обсудим, как изменится социальная политика в России, кому ждать увеличения выплат, каким группам граждан будет оказана внеплановая материальная помощь.

Мы узнаем, будут ли расти пенсии и пособия по безработице, ждать ли дополнительной помощи семьям с детьми.

Обсудим, будет ли расти прожиточный минимум и МРОТ. Спросим у специалистов, кому ждать льготы на оплату услуг ЖКХ. Расскажем, есть ли шанс, что уже в 2021 году будут проиндексированы пенсии работающих пенсионеров. Заметим, что депутаты фракции «Справедливая России» внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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