Всего два дома-долгостроя из 50 будут введены в эксплуатацию в 2021 году

Томск, 28 января. Два дома-долгостроя на улице Сибирская, 89 и переулке Артельном, 7 будут сданы в эксплуатацию в течение 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Заместитель мэра Томска по архитектуре и строительству Алексей Макаров встретился с региональными застройщиками и обсудил текущее состояние строящихся жилых объектов.

Проблемный 18-этажный многоквартирный дом по адресу ул. Сибирская, 89 застройщик Шабан Байрамов пообещал ввести в эксплуатацию в конце 2021 года, хотя по плану первая очередь должна была быть сдана еще 2015 году. Помимо этого, застройщик планирует продолжить строительство другого «замороженного» объекта — трехэтажный жилой комплекс на улице Источная, 41а.

Также Алексей Макаров провел встречу с представителями ООО «ИИФ «Эспера», строящего 16-этажный жилой дом по пер. Артельному, 7. Выяснилось, что работы по завершению строительства находятся на финальном этапе. В июле текущего года дом будет сдан.

«Всего в областном центре на настоящий момент насчитывается свыше 50 недостроенных многоквартирных жилых домов общей площадью более 500 тысяч кв. м, рассчитанных на почти 13 тысяч квартир», — сообщил Алексей Макаров.

Он подчеркнул, что несколько объектов внесены в реестр проблемных объектов долевого строительства. Есть дома, которые полностью прекратили строительные работы из-за банкротства. А остальные объекты остановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее ФАН сообщал, что томские депутаты внесли изменения в норматив предельной высоты объектов капитального строительства. Теперь можно строить здания высотой до 75 метров, что соответствует 25 этажам.