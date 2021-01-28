Жители Дальнего Востока получат беспрецедентные выплаты за факт проживания в регионе

Государственная дума планирует существенно повысить уровень жизни в Дальневосточном федеральном округе за счет раздачи населению бюджетных средств. «Вертолетные деньги» государство будет перечислять каждому жителю ежегодно, чтобы поддержать численность населения в ДФО.

Согласно законопроекту, внесенному в среду, 27 января, на рассмотрение Госдумы, депутаты планируют установить каждому жителю ДФО единовременную выплату дальневосточного капитала и выдать карту дальневосточника. Закон вступит в силу уже в этом году.

Карта дальневосточника

Она заменит более десятка других документов и станет единственным достаточным подтверждением статуса дальневосточника для ее владельца. С ее помощью можно будет приобрести льготные и бесплатные авиабилеты, получать скидки при проезде на общественном транспорте. Карта дальневосточника даст специальные льготы для детей, студентов, работающих и пенсионеров. Так, дальневосточные выпускники смогут при предъявлении карты пользоваться льготами при поступлении во все вузы России без конкурса. По ней же студенты смогут арендовать жилье по льготной цене в населенном пункте своего вуза. Выдача карты дальневосточника будет организована на добровольной основе. Вопреки желанию гражданина ее выдавать не будут.

Дальневосточный капитал

Его размер приравнивается к сумме материнского капитала. Сейчас это почти 484 тыс. рублей. Эти средства разрешено будет тратить на старт собственного бизнеса, оплату образования и медуслуг за рамками ОМС. Возможно расходование на жилье: аренду, ремонт, оплату ЖКХ. Определено ограничение: деньги разрешат тратить лишь в пределах ДФО.

Кроме единовременной выплаты, Правительство РФ установит ежегодную выплату в 10 000 рублей. Их можно тратить на проезд на воздушном и железнодорожном транспорте. Это делается, чтобы жители ДФО могли поддерживать устойчивую личную коммуникацию с центральными регионами России и отдыхать на российских курортах.

Кто получит выплаты

Как многократно повторяется в законопроекте, господдержку получат все: дети, учащиеся, работающие и пенсионеры. Всего около восьми миллионов человек из тех, кто родился в границах ДФО либо проживает на его территории более пяти лет по состоянию на 1 января 2021 года.

Норма об ограничении льгот датой 1 января этого года спорная в части выдачи карты дальневосточника и ежегодной выплаты в 10 тыс. рублей. Наверняка те семьи, чье время проживания в ДФО составит 5 лет после 1 января, попытаются ее оспорить в суде, согласно норме Конституции о равенстве всех перед законом. Вторым спорным вопросом является отсутствие ежегодной индексации ежегодной выплаты в 10 тысяч рублей. Скорее всего, ко второму чтению это упущение поправят.

Депутаты ограничивают географические границы расходования дальневосточного капитала. Очевиден расчет на мультипликативный эффект экономического развития макрорегиона за счет траты за короткий промежуток времени огромного объема госсредств — более 4 трлн рублей — местным населением только в ДФО.