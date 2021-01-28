Пожар охватил здание порохового завода в Перми, есть жертвы

Пермь, 28 января. Пермский пороховой завод охватил пожар. Сотрудники МЧС отмечают, что есть пострадавшие.

28 января на номер дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре на территории порохового завода города Перми. К месту происшествия были направлены караулы пожарных частей города.

В МЧС отмечают, что в результате происшествия есть пострадавшие. Однако их количество не уточняется.

В тушении огня принимали участие 69 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России – 61 человек личного состава, 12 единиц техники. Огонь был ликвидирован 09:20 по московскому времени.

ФАН ранее публиковал, что огнеборцы спасали здание автовокзала в городе Заринске в суровых условиях алтайской зимы. Очевидцы рассказали, что пламя мгновенно охватило вокзал. Горожане немедленно вызвали на место происшествия пожарных.