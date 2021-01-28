Киев, 28 января. США используют Украину для ослабления через санкции России и Евросоюза. Об этом заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Депутат Верховной рады в интервью французскому изданию Politique Internationale заявил, что Украина используется Вашингтоном не для того, чтобы усилить Европу. Он отметил, что от санкций Евросоюза против РФ в первую очередь выиграли США.

Медведчук отметил, что сейчас Вашингтон пытается навязать Брюсселю дорогой сжиженный газ. Санкции против «Северного потока — 2» носят геополитический характер, но при этом бьют по экономике.

Политик выразил надежду, что украинская власть все-таки прозреет. По его словам, брошенные миру вызовы из-за пандемии и вызванного ею кризиса показали, насколько солидарность стран ЕС иллюзорна.

Политик уверен, что США заинтересованы в утверждении того миропорядка, который сделал бы их сверхдержавой. По этой причине они продолжают сеять конфликты между странами Восточной Европы и Россией.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что власти Киева назвали передачу удерживаемых лиц из ЛДНР через нардепа Виктора Медведчука грубым нарушением. МИД Украины возмутил тот факт, что группа лиц из Донбасса будет передана через частное лицо. Украинские дипломаты заявили, что этот шаг представителей республик является ударом по нормандскому формату и контактной группе.