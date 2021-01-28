Массовая вакцинация подстегнет восстановление экономик — миллиардер Далио

Эр-Рияд, 28 января. Восстановление темпов роста экономики может привести к обесцениванию денег, дефициту бюджетов и росту госдолга.

Текущий год для мировой экономики может стать непростым. Из-за восстановления темпов роста в 2021 году она может столкнуться с рядом проблем. Об этом заявил миллиардер, основатель и сопредседатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates Рэй Далио.

«С приходом нового года, я думаю, мы увидим увеличение темпов экономического роста и рост инфляции. И вместе с этим мы увидим рост дефицита [бюджетов]», — заявил миллиардер.

Однако массовая вакцинация от коронавируса только подстегнет восстановление экономик. Дефицит бюджетов для многих стран, а в особенности для США, будет порождать еще большие долги.

Сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов оценил ситуацию с пандемией, передает RT. По его мнению, окончательно пандемия завершится, когда 70—80% человек "проконтактируют" с вирусом.

Ранее Международный валютный фонд озвучил прогнозу относительно роста мирового ВВП на 2021 год. Экономисты считают, что в текущем году стоит ожидать более позитивного сценария, чем предсказывалось ранее. По их данным, рост мирового ВВП в 2021 году увеличится до 5,5%.