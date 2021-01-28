Кому из российских пенсионеров выплатят пенсию в феврале досрочно

Санкт-Петербург, 28 января. Часть российских пенсионеров смогут получить деньги в феврале немного раньше назначенного срока, сообщается на сайтах региональных отделений Пенсионного фонда РФ.

На официальных ресурсах ПФР в конце месяца традиционно публикуется график выплаты пенсий и других социальных выплат. В частности, отделение фонда по Петербургу и Ленинградской области уже объявило, что часть местных пенсионеров получит деньги не в привычные даты.

Те, кто обычно получает пенсию 7-го и 8-го числа, в этот раз получат их 6 февраля. Если выплата должна была состояться 14-го и 15-го числа, пенсия придет 13 февраля. За 20-е и 21-е числа пенсия придет тоже на день-два раньше, то есть 19 февраля.

Переносы сроков затронут только тех пенсионеров, которые получают пенсию через почтовые отделения.

Ранее ФАН сообщал, что с 2021 года россияне старше 45 лет будут получать уведомления Пенсионного фонда РФ о размере будущей пенсии. В автоматическом режиме их можно будет получать раз в три года. В документах будут содержаться данные о состоянии пенсионного счета и стажа, предполагаемом размере страховой пенсии.

Это даст возможность россиянам оценить, какого размера их ожидает пенсия. Если выплаты покажутся низкими, будет возможность предпринять шаги по их увеличению.