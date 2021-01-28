Пилот «Пакистанских авиалиний» заявил о сияющем НЛО над Пенджабом

Нью-Дели, 28 января. Летчик заметил НЛО над городом Рахимъяр-Хан в провинции Пенджаб, по его словам, оно было похоже на космическую станцию или небольшую планету, сообщает Geo News.

Несмотря на солнечную погоду и дневное время суток, объект ослепительно светился, а также не имел ничего общего со звездами, подчеркнул очевидец.

«На самом деле, мы, возможно, вообще не сможем сказать, что это был за объект. Однако кое-что было замечено, об этом было сообщено в соответствии с протоколом», — сообщили в авиакомпании.

Самолет поднялся на высоту 10,5 тысячи метров над земной поверхностью, когда появился НЛО. Его обнаружил не только экипаж, но и приметили прохожие Рахимъяр-Хана.

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