Две категории пенсионеров получат доплаты с 1 февраля до 7,9 тыс. рублей

Москва, 28 января. Часть российских пенсионеров получат доплату к пенсии с 1 февраля. В зависимости от нескольких факторов, дополнительная выплата может превысить 7,9 тыс. рублей.

Повысят доплату к пенсии с 1 февраля для специалистов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности. Размер выплаты пересматривается ежеквартально. В следующий раз выплату повысят с 1 мая, сообщает Рrimpress.ru.

Доплата начисляется из средств, поступивших в Пенсионный фонд РФ от работодателей. Соответственно ее размер зависит от накопленного пенсионером стажа и количества пенсионных коэффициентов.

К примеру, в Забайкальском крае в последние три месяца летчики получали к пенсии дополнительно 7 879,08 рубля, а Липецкой области — 6 636,59 рубля. Чтобы претендовать на эти деньги летчики гражданской авиации должны выработать стаж 25 лет для мужчин и 20 лет — для женщин.

Ранее в ПФР детально объяснили, с какого возраста в текущем году россияне могут выйти на заслуженный отдых в условиях переходного периода. В 2021 году пенсии назначаются на 1,5 года раньше: в 56,5 года женщинам и в 61,5 года мужчинам. Специальная льгота распространяется на всех, кто должен был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодательства: женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения. В зависимости от даты рождения, пенсию им назначат либо во второй половине текущего года, либо первой половине 2022-го.