Школьникам провели «уроки ненависти» к русскому языку в Днепре

Киев, 28 января. Учитель младших классов в Днепре (бывший Днепропетровск, Украина) Виктория Жданова провела «уроки ненависти» к русскому языку, сообщает портал «Страна.ua».

О случившемся в социальных сетях рассказали родители школьников. По данным портала, во время урока учитель говорила второклассникам, что «русский язык — язык врагов». Также врагами педагог называла тех, «кто не говорит по-украински», пожаловались родители школьников.

В издании отметили, что Жданова не скрывает радикальных взглядов и принимает участие в маршах националистов. Тем не менее, несмотря на сбор подписей за смену учителя, руководство школы не увидело в произошедшем «криминала» и отказалось заменить педагога.

Ранее сайт Infox.ru сообщил, что очередные ограничения на использование русского языка вступают в силу на Украине. Теперь украинский язык нужно использовать в стране при совершении любых покупок, в том числе в Сети.