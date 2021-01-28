Милохин поделился эмоциями от неожиданной встречи с отцом

Москва, 28 января. Илья Милохин, брат одного из самых популярных в России тиктокеров Дани, рассказал, что задаст миллион вопросов своему отцу, которого он впервые встретил после 17 лет разлуки.

Даня и Илья выросли в детдоме, куда их отдала родная мать. Лишь спустя 17 лет журналисты отыскали маму мальчиков: Любовь Бережная рассказала в эфире «Пусть говорят», что была вынуждена сдать детей в социальное учреждение после того, как ее бросил их отец. Вскоре объявился и папа. Вячеслав Крапчин сообщил, что 2000-е несколько раз оказывался в колонии.

При этом на программу согласился прийти только Илья, тогда как Даня проигнорировал предполагаемое воссоединение семьи.

В беседе с порталом «СтарХит» Илья рассказал, что всегда хотел увидеть отца.

«Когда он подошел ко мне, был в шоке. Это было очень неожиданно, думал, нашли только маму. <…> С папой мы сразу договорились встретиться за кадром. У меня миллион вопросов, но задать я их смогу немного позже. Главный: почему он не искал нас с братом?» — поделился эмоциями юноша.

По словам Ильи, он никогда не обсуждал с братом поступок родителей. Теперь же выяснилось, что отец не хотел бросать семью, так сложились обстоятельства. Сразу после шоу у него не было возможности толком поговорить с родителем. Но они уже созвонились и договорились о встрече.