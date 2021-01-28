Вирусолог спрогнозировал скорое окончание пандемии

Москва, 28 января. Карантинные ограничения, связанные с пандемией, в России могут быть сняты уже летом 2021 года. Об этом сообщил сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов.

Пандемия постепенно сходит на спад, заявил специалист во время беседы с URA.RU. Главное условие для победы над коронавирусом будет соблюдено, если 70-80% жителей планеты перенесут COVID-19 и выработают иммунитет. В этом могут помочь прививки, которые поспособствуют формированию коллективной защиты. Точные данные об их свойствах и эффективности, а также влиянии на распространенность вируса, будут доступны уже через несколько месяцев.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 18 января. Она проводится первым в мире зарегистрированным препаратом, который создали специалисты центра им. Гамалеи — двухкомпонентной вакциной «Спутник V».

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс недавно высказался по поводу пандемии. Как сообщает ФАН, Гейтс усомнился в готовности человечества к новым подобным катастрофам и напомнил, что многие защитные меры еще можно предпринять, пока еще не поздно.