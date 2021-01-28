Гутенев: Последствия от выступления Путина на форуме в Давосе будут ощущать долго

Мировой общественности нужно мнение авторитетных людей, именно поэтому президент России Владимир Путин решил выступить на форуме в Давосе. Так считает депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

Принимая участие в пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», он объяснил, почему президент решил выступать на этой площадке, обозначив вопросы мирового масштаба, решить которые без участия главы нашего государства нельзя.

«Настал момент, когда мировой общественности потребовалось мнение авторитетных людей, к этому привела общая деградация международного права. И только такие люди могут скорректировать сложившуюся ситуацию», — заявил спикер.

Он подчеркнул, что есть целый ряд вопросов, которые предстоит решить.

«Так, незавершенной историей является договор по открытому небу, возвращение в лоно международного права, ВТО, сфера здравоохранения — это все говорит о том, что пришло время серьезных изменений, которые невозможны без Путина», — уверен Гутенев.

По его словам, выступление президента произвело сильное впечатление не только на присутствующих, но и на многомиллиардную аудиторию, которая следит за форумом.

Участник пресс-конференции уверен, что последствия от выступления Путина все будут ощущать еще долгое время.