Притча о том, как Байден свою промышленность погубил

Представители Республиканской партии США выступили против политики президента Джо Байдена в области энергетики, заявив, что его усилия по борьбе с климатическим кризисом убивают американские рабочие места, создавая угрозу национальной безопасности.

Байден, вступивший в должность главы государства чуть больше недели назад, подписал несколько указов об отмене федеральных субсидий на нефть и другие ископаемые виды топлива и прекращении новых договоров аренды по добычи нефти и газа на федеральных землях и акваториях. Среди прочего, в указе Байдена содержится требование об удвоении производства возобновляемой энергии за счет ветра к 2030 году.

«Это полномасштабное нападение на нефтегазовую промышленность — на 10 миллионов человек в Соединенных Штатах, которые работают в этой отрасли и двух миллионов техасцев», — заявил в эфире Fox News представитель Республиканской партии Август Пфлюгер.

Ранее новый глава Белого дома объявил, что намерен заменить примерно 645 тыс. автомобилей федерального правительства на электрокары Tesla. А в первый день своего пребывания в должности президента Байден отозвал одобрение проекта нефтегазового трубопровода Keystone XL по экологическим причинам и обязался присоединиться к Парижскому климатическому соглашению, направленному на сокращение глобальных выбросов парниковых газов.

Пфлюгер — ветеран ВВС США и экс-советник по нацбезопасности Дональда Трампа, раскритиковал «грубое превышение полномочий» Байдена, издавшего указ, который будет стоить миллионов рабочих мест, роста цен на энергию и сделает большой шаг назад на пути к энергетической независимости Соединенных Штатов.

«Энергетическая безопасность равняется национальной безопасности. Это ослабляет нашу национальную безопасность. Я имею в виду, что впервые за десятилетия мы стали энергонезависимыми в конце 2019 — начале 2020 года. И когда вы экспортируете больше, чем импортируете, и вы не зависите от зарубежных стран в отношении своей собственные потребности в энергии — это рычаг национальной безопасности», — подчеркнул он.

Республиканец из Лос-Анджелеса Стив Скализ добавил, что администрация Байдена за несколько дней смогла поставить под угрозу положение США как мировых лидеров в производстве энергии и крупного экспортера нефти и природного газа.

Советник президента по внутреннему климату Джина Маккарти заявила в ответ, что администрация Байдена рассматривает вопрос об инвестициях в бизнес, чтобы люди не думали, что они хотят отнять их рабочие места.

Пфлюгер из Техаса парировал, что действия Байдена в действительности не принимают во внимание того факта, что огромное количество людей лишатся работы из-за закрытия трубопровода Keystone XL и государственных услуг штата, которые финансируются за счет доходов от нефти и газа, особенно в Нью-Мексико.

Отметим, жители Техаса давно высказывают критику в адрес федерального центра. Ранее стало известно, что в штате рассматривается законопроект, который позволит провести референдум по решению вопроса о независимости штата Техас.