Киев может ограничить права украинцам с российским гражданством

Киев, 28 января. Законопроект, который предусматривает лишение избирательного права граждан Украины с паспортами «страны-агрессора», внесли в Верховную раду.

В пояснительной записке говорится, что если у гражданина Украины есть гражданство государства, которое признано агрессором по отношению к стране, то в этом случае предусматривается запрет на реализацию избирательного права. В сообщении говорится, что такой запрет будет действовать, пока Киев не снимет статус «агрессора». Также вернуть право на голосование можно в случае отказа от гражданства другой страны.

Кроме этого, ранее депутаты от Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» выступили с инициативой сажать в тюрьму человека за сокрытие человеком информации о наличии российского гражданства. В этом случае срок может предусматривать от двух о пяти лет лишения свободы.

ФАН ранее сообщал, что Верховная рада приняла во втором чтении закон о всеукраинском референдуме. 255 депутатов из необходимых 226 проголосовали за соответствующее решение.