Кулеба и Сийярто обсудили «сепаратизм» украинских венгров

Киев, 28 января. Этнические венгры — граждане Украины, живущие в Закарпатье, не склонны к сепаратизму. Об этом заявили глава МИД страны Дмитрий Кулеба на встрече с венгерским коллегой Петером Сийярто.

В среду министры иностранных дел Украины и Венгрии встретились в Киеве. Как сообщает пресс-служба украинского МИД, политики «провели откровенный разговор», на котором обсуждалось обострение между странами, вызванное «действиями отдельных венгерских чиновников и их вмешательство в избирательный процесс в Украине».

«Нет никаких оснований считать, что община украинских венгров склонна к сепаратизму. Так же как нет никаких оснований считать, что Украина хочет нанести какой-либо вред украинским венграм Закарпатья. Мы являемся одной страной, одним обществом и такими будем всегда», — заявил Кулеба.

Комментируя скандальный закон «Об образовании», ставший в 2017 году причиной раздора между Киевом и Варшавой, Кулеба сообщил, что стороны договорились провести в ближайшее время заседание украинской-венгерской рабочей группы по вопросам образования, а также онлайн-форум между предпринимателями двух стран.

По его словам, недоверие между Украиной и Венгрией обусловлено исключительно «эмоциями и подозрениями».

Сийярто согласился с коллегой, подчеркнув, что Венгрия поддерживает территориальную целостность Украины, а обвинения украинских венгров в сепаратизме не имеют никакого смысла.

Днем ранее Кулеба сообщил, что в преддверии визита в Киев Сийярто в его адрес начали поступать угрозы расправы. Письма приходили на почту венгерского посольства в Киеве и были подписаны: «Патріоті Украині» (правильное написание страны — Україна).

Министр назвал это попыткой организовать «дешевую провокацию» из вне. Авторов разыскивают правоохранительные органы.