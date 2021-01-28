Первая партия вакцины «Cпутник V» прибудет в Боливию 28 января

Буэнос-Айрес, 28 января. Первая поставка российской двухкомпонентной вакцины «Спутник V» в Боливию назначена на 28 января, о чем сообщил МИД страны.

Препарат отправится в южноамериканскую республику авиасудном аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas, сообщает ТАСС.

«Первая партия вакцины «Спутник V» отправлена из России по направлению Буэнос-Айрес и прибудет в нашу страну в четверг», — указано в сообщении ведомства.

О приобретении лекарства для массовой вакцинации не менее 2,6 миллиона жителей президент Боливии Луис Арсе рассказал в декабре. Россия отправит в республику 5,2 миллиона доз препарата от коронавируса.

Ранее ФАН сообщал, что более 20 стран выразили интерес к российской вакцине и раздумывают над ее регистрацией. Об этом сообщил заслуженный врач, сенатор Российской Федерации Владимир Круглый, он отметил, что в ряду заинтересованных также оказалась Украина.