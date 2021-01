Деми Мур шокировала публику «перекроенным» до неузнаваемости лицом

Париж, 28 января. Одной из главных тем разговор на Неделе Высокой моды в столице Франции стала внешность популярной голливудской актрисы Деми Мур, чье лицо сложно было узнать.

Как сообщает портал Woman.ru, Мур почти никогда не пропускает Неделю моды в Париже, которая традиционно проходит в начале года. В этом году она была не только гостьей, но и участницей показа — 58-летняя звезда в качестве модели вышла на подиум Fendi.

Актриса предстала перед зрителями в эффектном шелковом костюме. Широкие брюки и жакет с открытыми плечами и декольте создали идеальный образ. Однако выход Деми Мур на подиум вызвал недоумение. Зрителям бросилось в глаза, что она что-то сделала со своим лицом.

Последнее время звезда почти не появлялась в соцсетях, а на публике соблюдала правила и ходила в защитной маске и очках. В защитном экране она прибыла и в Париж. Поэтому преобразившееся лицо стало сюрпризом для поклонников.

Изменилось, казалось, почти все: кончик носа стал немного уже и приподнялся вверх, верхняя губа выглядела более очерченной, нижняя стала ощутимо более объемной. Но больше всего «преобразились» скулы. Откорректированные с помощью филлеров, они стали казаться неестественными и слишком объемными.

При этом эксперты добавляют, что кожа выглядела очень свежей и сияющей.

