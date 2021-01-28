Андрей Малахов назвал самый рейтинговый выпуск своей программы

Москва, 28 января. Ведущий телеканала «Россия-1» Андрей Малахов назвал самые популярные выпуски своей программы «Прямой эфир» за прошлый год, раскрыв долю телезрителей, смотревших шоу.

«У меня под рукой лежат предварительные итоги года. Первое место у программы «Не стало Валентины Легкоступовой. Кто виновен в гибели певицы?». Доля этой программы — 19,2% (количество зрителей программы от общего числа людей, смотрящих в данный момент телевизор. – Прим. ФАН), это очень много», — сообщил Малахов в интервью порталу Тeleprogramma.pro.

На втором и третьем месте оказались схожие по тематике программы: одна посвящена непосредственно актеру Михаилу Ефремову, оказавшемся в колонии за смертельное ДТП, вторая — его адвокату, пытавшемуся представить суду поддельных свидетелей.

«И четвертое место — внимание! — «Жене 73, мужу — 32. Неравный брак трещит по швам». Это была очень увлекательная программа, потому что в их доме живет нечистая сила — барабашка, который заставляет жену ходить и покупать мужу пиво. И если она не покупает, то барабашка начинает все крушить», — вспоминает Малахов.

Говоря о другой своей программе, «Привет, Андрей!», Малахов признался, что на шоу с удовольствием в качестве гостей идут звезды, «про которых забыли». Избалованных же артистов приходится уговаривать месяцами.

Сложнее всего было с актрисой Ириной Алферовой, которую лично Малахов пытался уговорить прийти на шоу четыре года. Еще дольше (пять-шесть лет) телеведущий обхаживал Ирину Муравьеву.