Журналист RT назвал недалекими тех, кто выходит на несанкционированные митинги



На незаконные митинги в прошлую субботу вышли люди, которые подверглись манипуляции и не понимают, что ведутся на «навальную чушь и ересь». Именно такую точку зрения высказал журналист Константин Придыбайло в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН. Участник обсуждения рассказал, за что его обвиняли сторонники протестующих в Белоруссии, и почему он считает «недалекими» тех, кто выходит на несанкционированные митинги в России.

«В современном мире появилась новая «модная» тенденция — находить людей не от мира сего и возводить их в ранг святых. Именно за такими личностями идут массы, которые, по сути, не до конца понимают, в чем заключается смысл совершаемых ими действий. Когда в Белоруссии народ вышел на улицу, все мои коллеги писали, что белорусы ничего не понимают. В итоге мы пришли к тому, что и россияне ничего не понимают», — заявил он.

Не последнюю роль в привлечении молодежи к участию в незаконных акциях сыграли популярные социальные сети. Придыбайло добавил, что современных блогеров и тиктокеров стоит привлекать к ответственности, так же как делают это со СМИ. Ведь именно они выступали с призывами к незаконным действиям.

«СМИ — это те, у кого есть аудитория. Получается, что и тиктокер, у которого сотни тысяч, а то и миллионы подписчиков — тоже СМИ. И законы к ним стоит применять соответствующие. Но законодатели молчат. В итоге получилось, что дети, которые смотрят TikTok, оказались умнее всех — они поприкалывались, но на митинг не пошли», — отметил участник пресс-конференции.

Журналиста, к слову, в свое время обвиняли за то, что он называл протестующих белорусов недалекими.

«Посмотрите, что сейчас происходит в России, а летом происходило в Белоруссии. Люди ведутся на всю эту «навальную» чушь, и ересь, которую несут его соратники, и делают все, что им говорят. Но где сейчас Навальный? В СИЗО. А его приспешники за границей!» — подчеркнул Придыбайло.

Теперь, по словам журналиста, эти люди собираются 31 января идти к Лубянке. Однако участник конференции уверен, что никто туда даже не дойдет — «просто всех примут». Он считает, что в нынешней ситуации главное четко понимать, кто кем управляет.