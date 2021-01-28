Глава профсоюзов полиции попросил не вмешиваться в работу правоохранителей

Российские полицейские находятся под определенным давлением, поэтому они боятся применять силу, считает руководитель Ассоциации профсоюзов полиции, ветеран специальной службы МУРа, полковник в запасе Алексей Лобарев.

В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» он рассказал, как оппозиция пользуется этой ситуацией и объяснил, почему граждане не должны мешать полицейским выполнять их работу.

«По закону все обязывает полицейских применять жесткие меры, но не все из них это делают. Если говорить об их защищенности, стоит отметить, что все их нарушения рассматриваются очень тщательно — таким образом, они постоянно пребывают под определенным давлением. Если пострадали они — это как-то замалчивается, а если что-то не «так» сделал полицейский Этим можно объяснить их боязнь применять оружие — руководитель сразу же пытается их наказать», — отметил военный.

Он добавил, что случай с Юдиной — ярчайшее тому подтверждение — оппозиция просто воспользовалась ситуацией.

«Мне звонили сотрудники и рассказывали, как она (Юдина) бегала с оператором. Она раз выскочила, два, и видно было, что у нее ничего не получается. Было так называемое боевое состояние — одного сотрудника в спину ударили, в другого кинули снежком, в третьего плюнули, в кого-то слезоточивым газом, а он ведет правонарушителя. И сделать это должен быстро, потому что соотношение сил неравное, где-то один к десяти. А тут эта женщина прыгает, прямо под ноги бросается. Как ему надо было поступить? Учтиво начать объяснять, что он ведет преступника до автозака?» — возмутился участник пресс-конференции.

Лобарев подчеркнул, что тот правоохранитель был при исполнении, он не просто подошел на улице и толкнул «потерпевшую».

«Ее толкнули ногой, но а как с ней нужно было себя вести, если полицейских избивали, применяли слезоточивый газ? Когда стражи порядка выполняют свои прямые обязанности, мешать им не стоит, чтобы таких инцидентов не было», — подытожил полковник.

Он подчеркнул, что патриотично настроенные люди не стали бы мешать, они наоборот сказали бы, что полицейским молодец, мол «веди-веди, нарушителя».