Милла Йовович призналась, что знакомство с мужем началось со скандала

Лос-Анджелес, 28 января. Голливудская актриса с русскими корнями Милла Йовович призналась, что знакомство с ее супругом, режиссером Полом Андерсоном началось со скандала.

Британец Андерсон позвал Йовович сниматься в его фильме ужасов «Обитель зла», но актрису не устроили условия.

«Я снималась тогда в каком-то фильме, и вдруг выясняется, что Пол взял Мишель Родригес на роль Рэйн — она в то время была на самом пике славы. А моей славе, скажем так, к этому времени уже года четыре было… Но Пол почти весь сценарий для нее переписал. И в результате мы как бы поменялись ролями — я стала, по сути, «девочкой», а Мишель — таким парнем в юбке. И все самые крутые экшен-сцены тоже она получила», — негодует Йовович в интервью порталу «7дней».

Новый сценарий она читала в самолете по пути из Канады в Германию, где проходили съемки. Милла признается, что «была просто в ярости». Добравшись до отеля, она объявила режиссеру, что немедленно улетит, если они серьезно не обсудят написанное. Сев рядом с актрисой, Андерсон прошелся по всему документу страница за страницей.

«Он пытался иногда оставить как есть: «Что ты имеешь в виду? Ну это же ничего вообще не меняет!» Тогда я такая: «Ок. Начинаем с первой страницы. Еще раз». В общем, я отбила практически все крутые сцены. Вот так и начались наши отношения», — со смехом вспоминает актриса.

Сейчас их семья считается образцовой в Голливуде. Милла и Пол воспитывают трех дочерей, Йовович успевает не только сниматься в новых блокбастерах, но и ухаживать за своим огородом. Младшую дочку, Ошин Ларк Эллиот, Милла родила в феврале прошлого года. Дэшил Идэн исполнилось пять лет, а старшей, Эвер — 13.

Старшая дочка, очень похожая внешне на маму, уже пошла по стопам знаменитой родительницы. Она принимала участия в трех фильмах. В частности, сыграла юную версию Скарлетт Йоханссон в блокбастере киновселенной Marvel «Черная вдова», ее фото было на обложке известного журнала. Теперь ее утвердили на одну из главных ролей в новой экранизации сказки «Питер Пэн».