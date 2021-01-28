Бабич объяснил почему протесты в ЕС и США переходят в беспорядки, а в России нет

Несанкционированными митингами оппозиция хотела запугать полицию и властные структуры, считает журналист, аналитик, независимый эксперт, политический обозреватель РИА Новости Дмитрий Бабич. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Он подчеркнул, что однобокая позиция западных СМИ в стремлении показать «кровавый режим» в России и «жестокость» правоохранительных органов выгодна тем, кто хочет развалить нашу страну.

«Несмотря на то, что в России достаточно высокая культура демонстраций, в скором времени ситуация может круто измениться. И прошедшие выходные ярчайшее тому подтверждение. Запрос на радикальные насильственные акции идет с Запада», — отметил он.

По словам Бабича, это выгодно противникам нынешней российской власти — они думают, как воспользоваться Навальным, чтобы дестабилизировать обстановку в стране.

«Оппозиция хочет, чтобы полиция и власть боялись митингов, но эти люди явно переоценивают свои возможности. Единственное, что они могут сделать — написать у себя, что Путин собирается напасть на Белоруссию. И это классический случай, пример того, как люди отказываются видеть результат, потому что он противоречит их идеологии. Именно поэтому все незаконные акции, которые происходят у нас, так раздуваются в западных СМИ», — заявил эксперт.

Он напомнил, что ни одна западная газета не написала, какой процент Москвы вышел на протесты. Ведь этот процент ничтожен, поэтому европейские СМИ пишут только о «кровавом режиме» в России.

«На Западе царит ультралиберальная тоталитарная идеология, которая использует определенный набор символов — людям намеренно включают негативные рецепторы. А потом мы получаем Арнольда Шварценеггера, который на старости лет решил опозориться и сравнил штурм Капитолия с бойкотом еврейского бизнеса в Германии, хотя там не было выкрикнуто ни одного антисемитского лозунга», — подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что в США гораздо чаще используют огнестрельное оружие, но только об этом никто не пишет. А если и пишут, к примеру, об убитой в Капитолии стороннице Трампа, то добавляют — «сама виновата».

«Когда на Западе говорили про Навального — показывали только дубинки и марширующих полицейских. Но никто не рассказал о том, что этот митинг можно было провести легально. Никто не объяснил, что у этих «сторонников» была возможность собраться на стадионе в Лужниках и на весь мир заявить о себе», — возмутился Бабич.

Участник пресс-конференции добавил, что в США есть те, кто описывает происходившие во время волнений события адекватно, но процент таких СМИ очень мал.