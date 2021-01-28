Адвокат Гуревич жестко заступилась за петербургских полицейских

Блогеры, которые устроили травлю петербургского полицейского после инцидента в прошлую субботу, должны внимательней законы, считает адвокат Сталина Гуревич. Этот совет она дала всем «несогласным» с ее точкой зрения в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

Сама Гуревич тоже стала объектом травли после того, как встала на защиту омоновца, толкнувшего Маргариту Юдину во время акции протеста. После инцидента Юдину стали считать чуть ли не символом русского «сопротивления». Гуревич же из-за занятой в отношении стража порядка позиции, стали повсеместно критиковать. Несмотря на это она продолжает утверждать, что не видит в действиях полицейского ничего противозаконного.

«Все дело заключается в том, что наши блогеры и оппозиция плохо знают законы. У нас есть закон о полиции, в котором все подробно расписано. Но, видимо, «несогласные» законы читать не умеют», — заявила адвокат.

Она добавила, что законодательство всегда надо изучать системно, не вырывая отдельные пункты из контекста.

«Закон о полиции разрешает применять силу, в нем также указано, когда правоохранители могут применять оружие. Этот омоновец действовал в рамках закона: была попытка отбить задержанного — он поступил в рамках должностных инструкций. А какие действия могла совершить эта женщина — ткнуть в него, брызнуть в глаза — он не мог и не должен был предполагать», — объяснила Гуревич.

После инцидента в СМИ стали мелькать различные версии произошедшего — теперь появилась информация, что после встречи с адвокатами, состояние потерпевшей ухудшилось. Спикер считает, что эти события связаны.

«У этих граждан одна цель — показать, как сильно Юдина пострадала. И когда сделать это законным путем не получилось, они стали разыгрывать спектакль. Не удивлюсь, если ее положат в больницу, наймут личного окулиста или сделают нечто подобное», — заявила участник пресс-конференции.

Она подчеркнула, что если бы ситуация была серьезной и у женщины действительно были бы синяки или сотрясение, в СМИ уже давно опубликовали бы «страшные» фотографии и прочие доказательства «зверств».