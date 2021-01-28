Эксперт уверен, что пьяная молодежь стала «детонатором» на незаконных митингах

На незаконных митингах решающую роль в обострении конфликта между протестующими и полицией играют нетрезвые группы молодых людей. Именно они являются «детонатором», уверен член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Все граждане, которые во время митингов нападали на полицейских, в том числе закидывали их снежками, должны нести уголовную ответственность, считает правозащитник. Он также подчеркнул, что таких людей не стоит приравнивать к «политическим заключенным», поскольку было явное нарушение общественного порядка. При этом организаторы протестов, даже не пытались узаконить мероприятие.

«Я подчеркиваю, все эти люди должны понести наказание за свои действия. В данном случае заявок на проведение митингов не было. И полицейские не виноваты, что выполняют свою работу, и пресекают незаконные действия. Не стоит за это в них бросать снежки или прочее», — заявил спикер.

Бабушкин считает, что добросовестный гражданин, какой бы политической позиции он не придерживался, не станет провоцировать правоохранителей и уж тем более кидать в него, что бы то ни было. Провокаторы же поступают наоборот.

«Наша полиция крайне редко применяет силу — даже если они задерживают правонарушителей, оружие не применяют. И делают это в силу своего воспитания. Именно это и отличает наших полицейских от западных коллег», — отметил участник пресс-конференции.

При этом эксперт отметил особую роль нетрезвой молодежи в создании обострений между протестующими и полицейскими.

По словам Андрея Бабушкина, он с коллегами специально наблюдал за тем, как проходит незаконная акция и заметил одну особенность. В толпе протестующих были группы пьяных молодых людей от которых исходили провокации. Поэтому, считает он, полицейским надо в первую очередь изолировать таких людей. Им вообще не место на митингах — именно пьяные компании и стали «детонатором» в применении насилия по отношению к полиции.