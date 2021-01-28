Из снега с могилы Жанны Фриске поклонницы готовят приворотные зелья

Москва, 28 января. Поклонники Жанны Фриске устраивают на ее могиле странные ритуалы. Как выяснили работники кладбища, при помощи снега девушки пытаются приворожить возлюбленных.

В снежные дни на могиле Фриске на Николо-Архангельском кладбище появляются лепестки роз. Как сообщил работник кладбища «Экспресс-газете», подобное случается здесь регулярно с 2015 года, когда скончалась певица. Как только выпадает снег, поклонницы осыпают могулу лепестками. Летом здесь немного тише.

«Девушки в основном, молоденькие. Постоят немножко, потом прям из кармана достают лепестки и бросают на могилу, втихаря, думают, что не заметно. А мы же как раз напротив нее дежурим и, конечно, все видим, но не прогоняем. Красиво потом очень эти лепестки лежат, пока снегом их не припорошит», — рассказал он.

Почтить память певицы приходит кто-нибудь каждый день, «но все мирные, не хулиганят, даже редко фотографируются». Девушек, разбрасывающих цветы, никто не прогоняет.

«Ничего плохо не делают. Только чуть снега соскребут с памятника, да лепестки свои же, и все. Но что ж в этом плохого, снег и так чистить надо», — поделился сотрудник.

О том, зачем нужен снег с могилы певицы, узнали случайно. Однажды девушка спросила у работников кладбища: «Где тут у вас могила Фриске, на которой можно парня приворожить?». Выяснилось, что она специально приехала в Москву из Тулы. При себе у нее даже была инструкция: растаявший снег нужно добавить в суп своего избранника.

«Мы эту девушку назад в Тулу и выпроводили, а потом вспомнили, что правда ведь каждую зиму приходят и раскидывают лепестки. Вот что только народ не выдумает!» — недоумевает он.

Странные ритуалы не редкое явление на могилах звезд. Как сообщал ранее ФАН, подобное происходит и у могильной плиты коллеги Фриске Юлии Началовой. Работники Троекуровского кладбища рассказывали, что «народ несет на могилу, расположенную на 17-м участке, не только цветы, свечи и мягкие игрушки, но и воду, и крем — зарядить». Фанаты уверены, что таким образом вода и кремы приобретают особые свойства: разглаживают морщины, подтягивают грудь, помогают бороться с мозолями, облегчают боли при подагре.