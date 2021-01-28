Любовь Соболь, подвергшая смертельной опасности москвичей, задержана

Москва, 28 января. Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, является иноагентом) Любовь Соболь задержана следователями на 48 часов, сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

В своем микроблоге в Twitter он уточнил, что с вечера Соболь вызвали на допрос по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» в качестве свидетеля. После этого ее задержали на 48 часов и отправили в изолятор временного содержания на Петровке, 38.

Ранее на 48 часов был задержан брат блогера Алексея Навального Олег.

Задержания сотрудников ФБК связаны с прошедшими в России 23 января незаконными акциями, закончившимися беспорядками и стычками с полицией. На массовых митингах были люди с диагнозом COVID-19. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с коронавирусом, которым было вынесено предписание о самоизоляции.

В беседе с ФАН зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач России Геннадий Онищенко указал на опасность того, что происходило в Москве в субботу 23 января, с эпидемиологической точки зрения. По его словам, это была «натуральная провокация, сопровождавшаяся агрессивным поведением ее участников».

Онищенко уверен, что в результате незаконной акции «многие жизни оборвутся, и не среди участников, а среди их заразившихся близких». Он призвал наказать по всей строгости тех, кто, будучи носителем коронавируса, ради незаконного митинга нарушил режим самоизоляции, а также осудил организаторов беспорядков, втянувших в это несовершеннолетних.