Поставивший под угрозу жизни москвичей Олег Навальный задержан

Москва, 28 января. Олега Навального, брата арестованного ранее блогера Алексея Навального, задержали на 48 часов, сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (является иноагентом) Иван Жданов.

В своем микроблоге в Twitter он уточнил, что Навальный задержан по 91-й статье УПК на 48 часов. В этой статье описаны основания для задержания подозреваемого. Жданов добавил, что теперь Олег является «подозреваемым по делу», но не назвал конкретную статью Уголовного кодекса.

По предварительным данным, речь идет о ч. 1 ст. 286 УК РФ «Нарушение санитарно- эпидемиологических правил». Это связано с тем, что организаторы поставили под угрозу жизни людей на массовых незаконных акциях во время пандемии коронавируса. Известно, что в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились люди, которые должны были быть на самоизоляции из-за заражения COVID-19.

Напомним, 23 января в нескольких городах страны прошли незаконные акции, организованные после ареста Алексея Навального. Митинги сопровождались беспорядками и стычками с полицией. Позднее Следственный комитет РФ возбудил ряд уголовных дел по фактам противоправных действий при несанкционированной акции в центре Москвы по статьям: 318, 167 и 213 УК РФ.

С 21 по 23 января было задержано не менее 35 активистов из числа организаторов в 20 регионах РФ, призывающих к протестам с суммарным назначением административных наказаний на сотни суток.

Ранее в беседе с ФАН зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач России Геннадий Онищенко указал на опасность того, что происходило в Москве в субботу 23 января, с эпидемиологической точки зрения. Он подчеркнул, что «это была отнюдь не невинная прогулка, а натуральная провокация, сопровождавшаяся агрессивным поведением ее участников». Доподлинно известно о 19-ти носителях коронавируса в толпе, но Онищенко призывает не обманывать себя: их наверняка было гораздо больше.

Поскольку организаторы незаконного мероприятия не думали о защите от вируса, участникам нужно быть готовыми к последствиям. Онищенко выразил уверенность, что «в результате этой акции многие жизни оборвутся, и не среди участников, а среди их заразившихся близких».