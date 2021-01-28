Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Поставивший под угрозу жизни москвичей Олег Навальный задержан

Поставивший под угрозу жизни москвичей Олег Навальный задержан

Москва, 28 января. Олега Навального, брата арестованного ранее блогера Алексея Навального, задержали на 48 часов, сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (является иноагентом) Иван Жданов.

В своем микроблоге в Twitter он уточнил, что Навальный задержан по 91-й статье УПК на 48 часов. В этой статье описаны основания для задержания подозреваемого. Жданов добавил, что теперь Олег является «подозреваемым по делу», но не назвал конкретную статью Уголовного кодекса.

По предварительным данным, речь идет о ч. 1 ст. 286 УК РФ «Нарушение санитарно- эпидемиологических правил». Это связано с тем, что организаторы поставили под угрозу жизни людей на массовых незаконных акциях во время пандемии коронавируса. Известно, что в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились люди, которые должны были быть на самоизоляции из-за заражения COVID-19. 

Поставивший под угрозу жизни москвичей Олег Навальный задержан

Напомним, 23 января в нескольких городах страны прошли незаконные акции, организованные после ареста Алексея Навального. Митинги сопровождались беспорядками и стычками с полицией. Позднее Следственный комитет РФ возбудил ряд уголовных дел по фактам противоправных действий при несанкционированной акции в центре Москвы по статьям: 318, 167 и 213 УК РФ. 

С 21 по 23 января было задержано не менее 35 активистов из числа организаторов в 20 регионах РФ, призывающих к протестам с суммарным назначением административных наказаний на сотни суток.

Ранее в беседе с ФАН зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач России Геннадий Онищенко указал на опасность того, что происходило в Москве в субботу 23 января, с эпидемиологической точки зрения. Он подчеркнул, что «это была отнюдь не невинная прогулка, а натуральная провокация, сопровождавшаяся агрессивным поведением ее участников». Доподлинно известно о 19-ти носителях коронавируса в толпе, но Онищенко призывает не обманывать себя: их наверняка было гораздо больше.

Поскольку организаторы незаконного мероприятия не думали о защите от вируса, участникам нужно быть готовыми к последствиям. Онищенко выразил уверенность, что «в результате этой акции многие жизни оборвутся, и не среди участников, а среди их заразившихся близких».

Новости партнеров