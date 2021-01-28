Следы коронавируса в сточных водах помогут узнать число зараженных

Вашингтон, 27 января. Американские ученые предложили искать следы коронавируса в сточных водах, чтобы высчитывать число зараженных на определенной территории, сообщают СМИ.

С соответствующим предложением выступили сотрудники Университета Клемсона и других американских вузов. Ученые считают, что с помощью анализа содержания в сточных водах вирусной РНК можно высчитать число зараженных на определенной территории. Следы коронавируса SARS-CoV-2 неизбежно попадают в стоки с продуктами жизнедеятельности инфицированных, уточнили специалисты.

Предложение для газеты «Известия» прокомментировал заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов. По его словам, вести исследования можно непостоянно, они не потребуют изменения образа жизни граждан. Однако анализ может быть неточным и позволит лишь определить наличие коронавируса на отдельно взятой территории.

Профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Продеус считает, что обнаружение в сточных водах РНК не позволит судить о числе инфицированных, так как нет расчетов о ее содержании у заболевших.

Ранее врач-онколог Михаил Мяснянкин прокомментировал предположения о том, что коронавирус способен провоцировать образование раковых клеток, сообщает Infox.ru. По словам эксперта, взаимосвязь между некоторыми вирусами и онкологическими заболеваниями уже научно доказана. Но считать коронавирус первопричиной раковой опухоли еще пока слишком рано, подчеркнул врач.