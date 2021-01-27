Виталий Гогунский может стать фигурантом уголовного дела после скандала с дочерью

Москва, 27 января. Актер Виталий Гогунский, обвиняющий жену Ирину Маирко в том, что она не дает ему видеться с дочкой Миланой, сам отказался встречаться с наследницей, буквально сбежав от нее. Об этом заявила адвокат Ирины Катя Гордон.

Появление бывших супругов на телеканале НТВ в программе «Звезды сошли» не обошлось без скандала. Звездная пара продолжила перепалки по поводу своего развода и споров об опеке над дочкой. Модель обвинила Гогунского в домашнем насилии. Актер якобы поднимал на нее руку во время отношений, а его дочь Милана смывала с матери кровь после конфликтов. Маирко утверждает, что их с Гогунским наследница получила из-за этого психологические травмы — у нее начались панические атаки.

Она подчеркивает, что за два года до развода никто не мешал отцу видеться с ребенком, но он даже не поздравлял девочку с днем рождения. В итоге она действительно заблокировала свой телефон. В мае примеру матери последовала и Милана.

Чуть позже Гогунский в Instagram заявил, что телеканал НТВ обманом пригласил его на участие в передаче, обещая посвятить ее создателю киножурнала «Ералаш» Борису Грачевскому. Его слова якобы перемонтировали и вырвали из контекста. Актер намерен подать в суд на всех причастных к созданию шоу на НТВ за клевету.

Как сообщила Гордон телеграм-каналу «Звездач», актер вел себя на программе странно.

«На программе «Звезды сошлись» Виталий торжественно пообещал встретиться с бывшей женой и малышкой. Ему все устроили, а он взял и сбежал. Это было на моих глазах! Такое поведение закончится иском, потому что Гогунскому никто не препятствует в его встречах с Миланой. Просто, когда включаются камеры, он превращается в другого человека», — заявила адвокат.

Она добавила, что его требования о части дохода дочки неправомерны. Милана ведет свой канал на Youtube, неплохо зарабатывая.