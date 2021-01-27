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Королева резко отреагировала на «раскаяния» бывшей любовницы Тарзана

Королева резко отреагировала на «раскаяния» бывшей любовницы Тарзана

Москва, 27 января. Одна из «любовниц» Сергея Глушко, более известного как Тарзан, Милана Миломанова решила извиниться перед его супругой, певицей Натальей Королевой. Артистка же не верит в «крокодильи слезы» девушки.

Скандал вокруг Тарзана и его измены своей жене не утихает. Миломанова, подруга главной виновницы этой истории Анастасии Шульженко, в одном из интервью разоткровенничалась, сообщив, что интрижку со звездой Шульженко провернула ради десяти тысяч подписчиков в Instagram. 

В момент «измены» Тарзана в квартире находились двое. Миломанова снимала на видео, как голые любовники обнимаются и разгуливают по квартире Королевой. Запись стала причиной не только скандала, но и возбуждения уголовного дела по факту изготовления и распространения порнографии. И поскольку автором ролика является Милана, ей грозит реальный срок.

Королева резко отреагировала на «раскаяния» бывшей любовницы Тарзана

В интервью девушка уверяла, что снять видео ее попросила Шульженко. Именно для этого она и взяла подругу на встречу. Миломанова уверяет, что таким образом девушка хотела увеличить число подписчиков в соцсети, что дало бы ей возможность дорого продавать рекламу.

Испугавшись замаячившей на горизонте колонии, Миломанова решила попросить прощения у Королевой. Певица же намерена разбираться с обидчицей исключительно в рамках правового поля без лишних эмоций.

«Это крокодильи слезы! Надоели вконец! С самого начала все нормальные люди поняли, что на нашу семью была настоящая атака! Никаких интервью этой девушки не читала и читать не хочу. Пусть этими вопросами занимаются правоохранительные органы: они определят, кто прав, а кто виноват. Всем воздастся по закону», — заявила артистка «Собеседнику». 

Она добавила, что сейчас больше переживает за родных своей семьи, «которые приняли эту историю близко к сердцу и потратили кучу нервов». Звезда гостит у своей мамы в Майами. Из-за скандала она очень распереживалась, дочери пришлось «приложить немало усилий, чтобы ее успокоить».

Ранее ФАН сообщал, что в конце прошлого года Тарзан объявил о продаже квартиры, в которой изменял своей супруге с молодыми любовницами. Он считает, что квартира обладает негативной энергетикой и плохо влияет на их с певицей семейную жизнь.

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