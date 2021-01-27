МИД Украины захотел привлечь США к переговорам по Донбассу

Киев, 27 января. Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил о необходимости привлечь к переговорам по Донбассу США, мнением чиновник поделился в интервью агентству «Укринформ».

Боднар считает, что активное привлечение США к урегулированию ситуации в Донбассе является одним из ключевых вопросов для обсуждения с Вашингтоном. По словам замминистра, с такой идеей сразу после победы на выборах выступил действующий глава государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский сразу после победы на выборах предлагал идею перезагрузки форматов и более активного привлечения Соединенных Штатов к переговорному процессу. Это один из ключевых вопросов для обсуждения с американской стороной», ― подчеркнул Боднар.

Ранее журналист Сергей Гармаш заявил, что Украина предложила Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) создать новый документ по Донбассу. По его словам, на основе имеющихся документов нужно выработать общий план действий по Донбассу, который устроит все стороны.